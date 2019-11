Lucros de bancos europeus continuarão pressionados com juros baixos, diz Guindos

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse hoje que os lucros dos bancos da zona do euro vão continuar pressionados enquanto os juros da região permanecerem baixos.



"Muitos analistas de mercado estão preocupados com os efeitos na lucratividades dos bancos que podem ser consequência do impacto negativo da acomodação da política monetária nas margens líquidas de juros. E as margens líquidas de juros estão de fato sob pressão", disse Guindos em discurso de abertura da 22ª Euro Finance Week, em Frankfurt, na Alemanha.



Segundo Guindos, a fraca lucratividade é uma das principais vulnerabilidades do setor bancário da zona do euro. Ele ressaltou, porém, que as instituições fizeram progresso significativo na melhora de seus balanços desde a crise financeira de uma década atrás.