Avianca pode ter falência decretada

Com voos suspensos pela Anac desde maio e dívida de R$ 2,7 bilhões, aérea teria se tornado inviável (foto: Avianca/Divulgação - 24/1/18 )



Em recuperação judicial desde o fim do ano passado, a companhia aérea Avianca pode ter sua falência decretada pela justiça. A empresa responsável pelo acompanhamento da recuperação judicial da companhia, a Alvarez & Masal teria recomendado à Justiça a decretação da falência da Avianca Brasil (Oceanair Linhas Aéreas). Segundo a administradora, a manutenção da Avianca Brasil não é viável. Para a Alvarez & Masal, não há condições para o cumprimento do plano de pagamento de suas dívidas. A proposta aos credores com a respectiva aprovação por eles é necessária para a empresa dar continuidade ao processo de recuperação.





“Os rumos tomados pela empresa parecem tornar inviável a manutenção da recuperação judicial em face do completo esvaziamento da atividade empresarial”, diz a Alvarez & Masal no texto encaminhado à Justiça. Em petição apresentada à 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, cita que a empresa não detém mais a posse de nenhuma aeronave, assim como diz ter verificado a inexistência de funcionários nas suas dependências. As informações são do site G1.





A administradora afirma que o mecanismo da recuperação judicial serve para superação de uma situação de crise econômica temporária de um devedor, tendo como pilares a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. “Se a empresa não é viável, o remédio previsto para tal situação é a falência”, constata a administradora, conforme o site.





Em dezembro de 2018, sem condições de pagar dívidas estimadas à época em R$ 494 milhões, a Avianca Brasil entrou com pedido de recuperação. Posteriormente, o valor foi corrigido para cerca de R$ 2,7 bilhões. Recuperação judicial é uma medida prevista em lei pela qual uma empresa ganha um fôlego para tentar evitar a falência. Ações de execução são suspensas pela Justiça por 180 dias, prazo que a empresa tem para apresentar um plano de pagamento aos credores, que o precisam aprovar.





Voos Em maio, no entanto, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu todos os voos da Avianca Brasil, alegando temer pela falta de capacidade da empresa para operar com segurança. Após a decisão da Anac, o desembargador Ricardo Negrão propôs a falência da Avianca por considerá-la economicamente inviável. “Inexiste atividade a ser preservada”, afirmou em seu relatório. “É nítida a impossibilidade de soerguimento da empresa.”





A maioria dos desembargadores da 2ª Câmara de Direito Empresarial rejeitou a medida, mantendo o processo de recuperação judicial. Considerou que não poderia impedir a empresa de tentar cumprir os compromissos. Mas afirmou que, “se o plano de pagamentos aprovado não for cumprido, a convolação da recuperação em falência é a consequência lógica”.





Há dois meses, o Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou um pedido de falência da companhia após questionamento do plano de recuperação pela Petrobras e pela Swissport, prestadora de serviço aeroportuário. O novo pedido será analisado pela 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais após manifestação da própria empresa, dos seus credores e do Ministério Público. A administradora judicial solicitou ainda que seja determinado o imediato bloqueio de todo e qualquer ativo financeiro da empresa.