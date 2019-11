Putin chega 45 minutos atrasado ao Planalto para reunião com Bolsonaro

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou ao Palácio do Planalto cerca de 45 minutos depois do previsto, na tarde desta quinta-feira, 14, para uma agenda com o presidente Jair Bolsonaro.



Os chefes de Estado terão uma reunião bilateral. Putin está no Brasil desde a quarta-feira, 13, para a 11ª Cúpula do Brics, encerrada mais cedo.



Há expectativa que Putin trate sobre a crise na Venezuela e na Bolívia com o presidente brasileiro. A convulsão social na América do Sul ficou fora do documento conjunto elaborado pelos líderes do Brics, a Declaração de Brasília, pois há discordância entre os países sobre o tema.



Antes de chegar ao Planalto, Putin participava de uma coletiva de imprensa para jornalistas da Rússia.