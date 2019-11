Bolsonaro diz Brics trabalhou para alimentar competitividade e produtividade

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 14, que o Brics, durante a presidência rotativa do Brasil, trabalhou para alimentar a competitividade e produtividade entre seus membros.



"Guiados pelo lema de nossa presidência, 'crescimento econômico para um futuro inovador', demos ênfase para inovação fomentar produtividade de nossas economias", disse Bolsonaro em sessão plenária da 11ª Cúpula do Brics.



Bolsonaro disse que a relevância econômica do Brics é inquestionável e que o grupo de países seguirá crescendo. Segundo Bolsonaro, esses resultados garantem legitimidade para governança internacional "mais inclusiva".



O presidente disse que reuniões do grupo resultaram em importante intercâmbios e demonstram potencial de cooperação dos governos.



"Ideia de futuro inovador é missão que governo abraça com afinco", disse Bolsonaro.



Para Bolsonaro, os países emergentes avançaram em negociações de acordo de assistência aduaneira e de construção de satélite do Brics. Também afirmou que o Brasil demonstrou necessidade de colocar o Brics a serviço das necessidades práticas no campo da saúde.



Bolsonaro disse esperar que a sede em SP do Banco do Brics (NDB) ajude a incrementar carteira de financiamento no País.



O presidente brasileiro disse que passa o comando do Brics à Rússia com o grupo fortalecido.