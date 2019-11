Dólar ultrapassa R$ 4,18, segundo maior valor desde criação do real

Dólar operou em alta durante toda a sessão, mas firmou-se acima de R$ 4,18 a partir do início da tarde (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Em um dia tenso no mercado, a bolsa de valores caiu e a moeda norte-americana fechou no segundo maior nível da história. O dólar comercial encerrou esta quarta-feira vendido a, com alta de). A divisa está no segundo maior valor desde a criação do real, só perdendo para a cotação deregistrada em