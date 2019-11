Fluxo cambial total em novembro até dia 8 é positivo em US$ 256 mi

Depois de encerrar outubro com saídas líquidas de US$ 8,494 bilhões, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 256 milhões em novembro até o dia 8, informou o Banco Central.



O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 1,321 bilhão no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 13,259 bilhões e de retiradas no total de US$ 14,580 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.



No comércio exterior, o saldo de novembro até o dia 8 é positivo em US$ 1,577 bilhão, com importações de US$ 3,214 bilhões e exportações de US$ 4,791 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 734 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,704 bilhão em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 2,353 bilhões em outras entradas.



No ano



O fluxo cambial do ano até 8 de novembro ficou negativo em US$ 21,209 bilhões, informou o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 17,746 bilhões.



A saída pelo canal financeiro neste ano até 8 de novembro foi de US$ 36,357 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 467,829 bilhões e de envios no total de US$ 504,185 bilhões.



No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 8 de novembro ficou positivo em US$ 15,148 bilhões, com importações de US$ 152,394 bilhões e exportações de US$ 167,541 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 28,001 bilhões em ACC, US$ 47,059 bilhões em PA e US$ 92,482 bilhões em outras entradas.



Semana



O fluxo cambial registrado na semana passada (de 4 a 8 de novembro) ficou positivo em US$ 694 milhões, informou o Banco Central.



O canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 797 milhões na semana, resultado de aportes no valor de US$ 11,299 bilhões e de envios no total de US$ 12,096 bilhões.



No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou positivo em US$ 1,491 bilhão, com importações de US$ 2,616 bilhões e exportações de US$ 4,107 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 667 milhões em ACC), US$ 1,408 bilhão em PA e US$ 2,032 bilhões em outras entradas.