Bolsonaro deixa Alvorada após reunião com Guedes sem falar com imprensa

O presidente Jair Bolsonaro deixou na manhã desta quarta-feira, 13, o Palácio da Alvorada após reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida. Ao deixar o palácio, eles pararam para cumprimentar um grupo de apoiadores do presidente. Além de posar para fotos, eles também participaram de uma oração com o público.



Bolsonaro não respondeu às perguntas da imprensa e, mesmo após a saída do presidente, Campos Neto permaneceu no local tirando fotos com o público, ao lado do advogado-geral da União.



O presidente seguiu para o Palácio do Planalto, onde se reunirá com o chanceler Ernesto Araújo. Eles vão tratar dos eventos da Cúpula dos Brics, que se reúne hoje e amanhã em Brasília.



O primeiro encontro bilateral de Bolsonaro com os chefes de Estado que estarão na capital federal será com o presidente da China, Xi Jinping, nesta manhã no Palácio Itamaraty.