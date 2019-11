Projeto do Google gera investigação federal por supostos riscos à privacidade

O Escritório para Direitos Civis do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre o "Project Nightingale", do Google, que acumula informações de saúde detalhadas sobre milhões de pacientes. O órgão diz que buscará mais informações sobre a coleta em massa de registros médicos, afirmou seu diretor, Roger Severino, em comunicado ao Wall Street Journal.



O Journal revelou nesta semana que o Google e a Ascension, sediada em St. Louis, o segundo maior sistema de saúde do país, estão compartilhando os registros de dezenas de milhões de pacientes, em um esforço para reunir dados para questões de tratamento e administração. Os pacientes e os médicos não foram notificados. O projeto é um dos muitos que envolvem gigantes de tecnologia para alavancar o uso de inteligência artificial para melhorar o quadro dos pacientes, embora alguns especialistas advirtam para o risco de potenciais abusos para a privacidade.



Uma porta-voz do Google não quis comentar a investigação. Fonte: Dow Jones Newswires.