IBGE: 4 das 5 atividades de serviços registram avanços em setembro ante agosto

Quatro das cinco atividades de serviços registraram avanços na passagem de agosto para setembro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados nesta terça-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na média global, houve elevação de 1,2%.



O volume de serviços prestados encolheu apenas na atividade de informação e comunicação, com queda de 1,0% em setembro ante agosto. Houve expansão em transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (1,6%), outros serviços (0,5%), serviços prestados às famílias (0,8%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (1,8%).



As maiores contribuições para a alta global em setembro foram dos setores de transportes e de serviços profissionais.



"Dentro de transportes, foi o transporte rodoviário de carga e o aéreo de passageiros. Dentro de serviços profissionais, foi aluguel de máquinas e equipamentos e serviços de engenharia", apontou Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços no IBGE.



O agregado especial de Atividades turísticas registrou alta de 4,8% em setembro ante agosto.