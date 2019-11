Campos Neto vai à Cidade do México e Miami na próxima semana

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, viaja no período de 21 a 25 de novembro para a Cidade do México (México), onde irá proferir palestra no seminário 'The Relevance of Central Bank Independence: Challenges and Outlook', promovido pelo Banco do México. Depois, Campos Neto segue para Miami, nos Estados Unidos da América, para reunião com representantes da Universidade de Miami.



As informações estão no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 12.