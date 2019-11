Preço sobe antes das festas

O consumidor já paga mais caro pelas carnes de boi, porco e frango em Belo Horizonte e os reajustes encarecem os churrascos de fim de ano. É o que mostra levantamento de preços divulgado ontem pelo site de pesquisas Mercado Mineiro, que cotou os valores na segunda e terça-feira. Os motivos da alta são o período da entressafra da carne, de baixa oferta e, com isso, de aumento no varejo; além da valorização dos cortes do produto devido à pressão exercida pela demanda maior da China no mercado internacional.





Em BH, o preço médio do quilo do patinho passou de R$ 23,29 para R$ 25,07, avanço de 7,64% em um mês. Entre as carnes de porco, a bisteca com costela custava, em média, R$ 14,15 e encareceu para R$ 14,72, acréscimo de 4%. No caso do frango, o quilo da coxa e sobrecoxa ficou 2,90% mais caro, tendo em vista a elevação do preço médio, que era de R$ 8,27 e passou a R$ 8,51.





“O crescimento das exportações para a China puxou a alta nos preços aqui no Brasil. Para quem produz é ótimo, mas para o consumidor final, pesa”, explica Feliciano Abreu, coordenador do site Mercado Mineiro. Ele ressalta que a grande procura pode abrir espaço para mercados clandestinos. “O mercado fica tão bom que abre espaço para ofertas de produtos sem fiscalização. O consumidor deve ficar atento”, destaca.





Também chamaram a atenção as variações de preços acima dos 100% em alguns tipos de carne em vários estabelecimentos. O quilo do contrafilé, por exemplo, varia 160%, custando desde R$ 19,95 a R$ 51,95. O quilo da picanha é encontrado de R$ 29,99 a R$ 69,95, diferença de 133%.





A pesquisa da carne suína indicou a maior variação de preços no quilo da bisteca com costela, de173%, entre o menor e o maior preços, respectivamente, de R$ 10,95 e R$ 29,95. O quilo do pernil sem osso varia de R$ 10,95 a R$ 22,90, acréscimo de 109%. O quilo do lombinho filé está custando de R$ 11,95 a R$ 23,90, variação de 100%.