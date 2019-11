Perspectiva para credibilidade de bônus soberanos em 2020 é negativa, diz Moody's

A agência de classificação de risco Moody's informou nesta segunda-feira que sua perspectiva para a credibilidade de bônus soberanos em 2020 é negativa.



"Eventos de risco estão crescendo, o que aumenta o espectro de reversões nos fluxos de capital que cristalizariam vulnerabilidades enfrentadas pelos soberanos mais fracos", justifica a agência, acrescendo que o cenário global está ficando menos previsível para os 142 bônus soberanos que avalia, incluindo US$ 63,2 trilhões em dívidas pendentes.



"Um ambiente político doméstico e geopolítico perturbador e imprevisível está exacerbando a desaceleração gradual na tendência de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), agravando gargalos estruturais de longa data e aumentando o risco de choques econômicos ou financeiros", ressalta a agência.



A Moody's cita, ainda, a guerra comercial entre Estados Unidos e China como a "manifestação mais gritante" do impacto de tensões geopolíticas no comércio mundial. Além disso, a agência de classificação de risco diz que o ambiente político conturbado está "enfraquecendo" instituições globais e nacionais e reduzindo a capacidade de absorção de choques dos bônus soberanos com altos encargos de dívidas e baixos amortecedores fiscais.