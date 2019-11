BC vê 'processo de expansão mais sustentado' nas diferentes regiões

O Banco Central avaliou nesta sexta-feira, 8, que está em curso uma recuperação gradual da economia, mas que, nas diferentes regiões do País, existe um processo de expansão "mais sustentado". Esta avaliação, que consta no Boletim Regional divulgado nesta sexta, leva em conta o desempenho da economia nas regiões até o trimestre encerrado em agosto.



Os dados divulgados pelo BC mostram que a atividade econômica cresceu em todas as regiões no trimestre até agosto: 0,8% no Norte, 0,3% no Nordeste, 2,0% no Centro-Oeste, 0,6% no Sudeste e 0,2% no Sul.



"O comportamento recente dos indicadores de atividade econômica evidencia a recuperação gradual da economia em curso", avaliou o BC no boletim. "Regionalmente, observa-se maior convergência nas trajetórias das principais variáveis de acompanhamento de conjuntura, sugerindo processo de expansão mais sustentado". Apesar disso, o BC pontuou no documento que a economia "segue operando com alto nível de ociosidade dos fatores de produção em todas as regiões".