'Essa aquisição dá futuro para a Petrobras', diz Castello Branco

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, abriu a teleconferência da companhia em inglês para comentar o resultado dos leilões da ANP reafirmando a importância da aquisição de novas áreas pela companhia, em especial o campo de Búzios, após muitos anos de uma crise que forçou a Petrobras a reduzir investimentos em exploração.



"Essa aquisição dá futuro para a Petrobras. Um futuro que estava em sério risco pelos eventos do passado", disse.



O executivo destacou que, em Búzios, a companhia terá um baixo custo de produção, que pode chegar a US$ 4 por barril, consistente com a estratégia de disciplina de capital da companhia.



De acordo com Castello Branco, a Petrobras não precisará fazer investimentos em exploração, pois já conhece a área, apenas investimento no desenvolvimento e na aceleração do desenvolvimento da área. A Petrobras já produz 600 mil barris de óleo equivalente por dia em Búzios.



Sobre a ausência de participação de grandes companhias nos leilões, monopolizados pela estatal, Castello Branco voltou a destacar a complexidade do sistema regulatório brasileiro como um problema a ser solucionado.