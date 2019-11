Camex zera alíquota de importação de embarcação para cabotagem, informa ministro

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) aprovou a proposta de reduzir de 14% para 0% a alíquota de importação na aquisição de embarcações utilizadas para a cabotagem. A informação é do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que postou sobre o tema em sua conta no Twitter nesta quinta-feira (7).



Segundo o ministro, a mudança significa uma redução de custo na aquisição de frota de no mínimo 40%. A alteração faz parte do pacote de incentivos da pasta comandada por Tarcísio para a navegação de cabotagem no Brasil.



Como já mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o ministério deve propor ao Congresso, por meio de projeto de lei ou editando uma medida provisória, mudanças na legislação para flexibilizar as regras do setor, e espera com isso triplicar o crescimento do transporte de cabotagem no País, chegando em 30% ao ano.



Em sua rede social, Tarcísio afirmou que a decisão da Camex "é um aceno imenso para quem está disposto a investir no setor, gerar empregos, movimentar toda cadeia produtiva e contribuir para ampliar a participação da cabotagem na matriz de transportes do Brasil". "E vêm aí mais novidades do #BRdoMar", disse.