Governo está avaliando o resultado no leilão da cessão onerosa, diz secretário

O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, disse que o governo está avaliando o resultado no leilão da cessão onerosa e o modelo de partilha após o resultado da quarta-feira, 6. Ele, no entanto, considerou o leilão satisfatório, mesmo sem a venda de dois blocos e com a baixa presença de estrangeiros.



Ao ser questionado sobre a baixa participação privada, Sachsida disse que o "investimento da Petrobras é privado". "Estamos avaliando o que aconteceu no leilão da cessão onerosa. Antes de dizermos que o setor privado não quer vir, temos que olhar se desenho de leilão foi o mais adequado", afirmou.



O secretário reforçou que os investimentos do setor privado estão puxando o crescimento econômico. O secretário de Política Macroeconômica, Vladimir Kuhl Teles, citou os setores de construção civil, serviços e agricultura entre os mais aquecidos.