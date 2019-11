Revés em megaleilão diminui verba de estados e municípios

Diante do balanço de ontem, expectativa do governo é levar os campos de Sépia e Atapu a outro certame no ano que vem (foto: Tânia Rego/Agência Brasil)









Com baixo interesse de empresas estrangeiras, o leilão dos campos do pré-sal teve ofertas abaixo do esperado pelo governo federal e representará menos repasses aos estados e municípios. Dos quatro blocos colocados em disputa, dois não tiveram interessados e ficaram “encalhados”. A expectativa era arrecadar R$ 106 bilhões, mas o montante total foi de R$ 69,9 bilhões. Frustrada a previsão de transferir cerca de R$ 22 bilhões para governadores e prefeitos – verba considerada importante para aliviar o aperto financeiro do fim de ano – o montante a ser repassado ficará pela metade: R$ 10,6 bilhões. Apesar de arrecadação menor do que o imaginado, representantes do Palácio do Planalto consideraram o leilão um “extraordinário sucesso” e esperam fazer, até o primeiro semestre de 2020, nova tentativa de venda dos campos que não atraíram interesse.





O leilão de ontem foi marcado pela falta de concorrência e ausência das grandes petroleiras internacionais. A Petrobras arrematou duas das quatro áreas oferecidas pelo governo. Na maior delas, no campo de Búzios, a estatal brasileira formou consórcio com duas empresas chinesas – CNODC e CNOOC – com pagamento de R$ 68,2 bilhões para explorar a maior área de petróleo já descoberta no país. O outro bloco vendido foi o de Itapu, que será explorado apenas pela Petrobras, com pagamento de R$ 1,7 bilhão.





Para os outros dois campos – Sépia e Atapu – não houve propostas. Juntos eles representariam montante de R$ 35 bilhões a mais para os cofres públicos a título do bônus pagos pelas empresas que vencem a concorrência e passam a ter direito de explorar o petróleo no local. “As áreas não arrematadas poderão ser relicitadas daqui a oito ou nove meses, em outro modelo de leilão. Vamos avaliar o porquê das grandes petroleiras não terem participado e ter um cenário, talvez, rever a metodologia para os próximos leilões”, afirmou o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.





Questionado sobre como serão distribuídos entre os entes federativos os R$ 70 bilhões que o governo vai receber das empresas que vão explorar os campos, o secretário especial da Fazenda, Waldery Rodrigues, afirmou que serão mantidos os percentuais previstos de 15% para estados e outros 15% para as prefeituras. Como a parte reservada para quitar dívidas com a Petrobras (R$ 34,2 bilhões) foi mantida, a distribuição com estados e municípios passa a ser menor.





“Esse valor será distribuído da seguinte forma: pagaremos a Petrobras, em função da revisão de um contrato, o valor de R$ 34 bilhões. Teremos 15% para estados, que representa R$ 5,3 bilhões e outros 15% aos municípios, também R$ 5,3 bilhões. Mais R$ 1,1 bilhão para os estados confrontantes, os chamados produtores. E um saldo de R$ 23,7 bilhões para a União, que permitirá descontingenciar o orçamento que foi bloqueado neste ano”, explicou Waldery Rodrigues.





Em entrevista coletiva após o leilão, a equipe do governo federal e da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) negou que o resultado do leilão tenha consistido em fracasso. O ministro Bento Albuquerque ressaltou que o processo permitirá destravar investimentos no setor e vai gerar renda e criar empregos no país. “Se nós não conseguíssemos realizar esse leil2’ão de hoje (ontem), talvez teríamos que esperar por 40 anos para que a Petrobras tivesse direito de explorar outras áreas, só depois de extrair os 5 milhões de barris. Por isso consideramos que esse leilão foi um sucesso, uma vitória”, afirmou o ministro.





Baixo risco





Por meio de nota, a Petrobras informou que vai depositar o valor da compra dos lotes aos cofres da União até 27 de dezembro, mesma data em que ingressará no caixa da estatal o ressarcimento da revisão do contrato de cessão onerosa, que soma R$ 34,2 bilhões. “A participação no leilão dos volumes excedentes ao Contrato de Cessão Onerosa está alinhada à estratégia de longo prazo da companhia e fortalece o perfil da Petrobras de principal operadora global de campos gigantes de petróleo localizados em águas ultraprofundas”, informou a estatal.





De acordo com a ANP, 14 empresas se habilitaram para participar do leilão, mas várias desistiram e não apresentaram propostas para nenhum dos campos. Ainda que com o baixo risco exploratório para as áreas de cessão onerosa – local onde já foram encontrados grandes quantidades de petróleo – o preço fixado pelo governo foi considerado caro por alguns empresários do setor. “No caso da cessão onerosa, além da Petrobras exercer a preferência por dois blocos, existe outro fator que inibe muito mais, que é a necessidade de algum consórcio ter que negociar no futuro uma indenização bilionária para a Petrobras”, analisou o diretor-geral da ANP, Décio Oddone.









"Amanhã (hoje) haverá novo leilão de pré-sal. Vamos esperar o resultado para pensar em rever a metodologia"

.Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia









Modelo com entraves





Com participação aquém do esperado das petroleiras estrangeiras, o leilão do excedente da cessão onerosa pôs nos holofotes a complexidade do modelo de contratação adotado pelo governo. Especialistas no setor citam a compensação a ser paga pela Petrobras por investimentos já realizados na área e o acordo de coparticipação como possíveis entraves. A expectativa é de que o leilão do pré-sal de hoje, com valores menores envolvidos, seja um termômetro mais fidedigno da intenção de investimentos das companhias petroleiras no país. “Um diagnóstico mais preciso da rodada deve ser feito a partir de amanhã (hoje). Nada tem o valor que os campos da cessão onerosa têm. Em termos de arrecadação para o governo não vai ser. Mas será um sinalizador de apetite para o mercado”, avalia Ali Hage, sócio da área de Óleo e Gás do Veirano Advogados. Para o advogado Carlos Frederico Bingemer, sócio da área de Societário, M&A e Óleo e Gás no escritório BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão, apesar de serem áreas de desenvolvimento, sem risco exploratório, e dos visíveis esforços do governo, o resultado do leilão deixou evidente a complexidade regulatória do modelo de contratação, com destaque para o acordo de coparticipação e a compensação a ser paga para a Petrobras pelos investimentos já realizados nas áreas.