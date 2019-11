BC lança cartilha com orientações financeiras para refugiados

O Banco Central, o Ministério da Justiça e a Agência da ONU para Refugiados (Acnur) vão lançar nesta quinta-feira, em Brasília, uma Cartilha de Informações Financeiras para Migrantes e Refugiados.



De acordo com o BC, "a cartilha dá orientações sobre como abrir uma conta bancária, realizar operações de câmbio, enviar e receber recursos do exterior e contratar operações de crédito".



"Além disso, ensina a reconhecer os elementos de segurança das cédulas de real e explica quais tarifas podem ser cobradas pelos bancos e como funciona o Sistema Financeiro Nacional", acrescentou a autarquia por meio de nota.



O BC informou ainda que a cartilha será distribuída em locais onde há grande fluxo de migrantes e refugiados, com versões em português e espanhol. Posteriormente, haverá versões em francês e árabe.