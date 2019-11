Campo de Atapu não tem oferta; megaleilão termina com 66% da arrecadação prevista

O campo de Atapu também não recebeu oferta no megaleilão e deverá ficar para outra oportunidade de venda, conforme havia antecipado o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone. Segundo declarou antes do leilão, os campos de Sépia e Atapu poderiam não ter interessados.



Atapu tinha bônus de assinatura de R$ 13,7 bilhões e lucro óleo de 26,23%.



O megaleilão de petróleo realizado pelo governo brasileiro nesta quarta-feira, anunciado como o "maior leilão de petróleo do mundo", acabou com apenas dois dos quatro campos vendidos e apenas 66% da arrecadação estimada.



O governo esperava arrecadar R$ 106 bilhões e conseguiu apenas R$ 69,9 bilhões.