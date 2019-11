No megaleilão, Petrobras fica com 90% com campo de Búzios

Considerada a área mais promissora já descoberta no Brasil, Búzios foi arrematada sem ágio e bônus de assinatura de R$ 68,194 bilhões no megaleilão do pré-sal, realizado na manhã desta quarta-feira, 6. A Petrobras ficou com 90% do campo.



A empresa já tinha informado a intenção de ficar com pelo menos 30%, como prevê a lei.



A estatal entrou em parceria com as empresas chinesas CNOOC e CNODC. Esse consórcio foi o único a apresentar oferta pela área.



Em seguida, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) passou a licitar o campo de Itapu, pelo qual a Petrobras também demonstrou interesse em participar.