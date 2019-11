Microsoft do Japão testa sistema de trabalho de quatro dias por semana

(foto: REUTERS/Toru Hanai )

Já pensou em trabalhar apenas quatro dias por semana? A filial da Microsoft no Japão resolveu testar um experimento em que os funcionários tiveram uma jornada de trabalho de quatro dias por semana. A regra era: todas as sextas-feiras seriam de folga. Os resultados mostram um aumento de 40% na produtividade da equipe, além da redução nos custos operacionais da empresa.Segundo o CEO da Microsoft no Japão, Takuya Hirano, a ideia da empresa é tentar obter os mesmos resultados com 20% menos tempo de trabalho. "Trabalhe um pouco, descanse bastante, aprenda muito."