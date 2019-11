BC coloca em circulação moedas produzidas por companhia holandesa

Maia reafirma prioridade da PEC do controle dos gastos

Maia reafirma prioridade da PEC do controle dos gastos

Em média, 30% do faturamento de empresas vem do comércio digital, diz Boa Vista

Em média, 30% do faturamento de empresas vem do comércio digital, diz Boa Vista

Tesouro anuncia emissão do Global 2050, reabre Global 2029 e recompra de 7 papeis

Tesouro anuncia emissão do Global 2050, reabre Global 2029 e recompra de 7 papeis

Telefônica fecha parceria com American Tower e cria franquia para fibra ótica

Telefônica fecha parceria com American Tower e cria franquia para fibra ótica

Focus: alta do PIB de 2019 passa de 0,91% para 0,92%

Focus: alta do PIB de 2019 passa de 0,91% para 0,92%

Focus: Selic no fim de 2019 permanece em 4,50% ao ano

Focus: Selic no fim de 2019 permanece em 4,50% ao ano