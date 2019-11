Despedir-se dos mortos em BH custa até R$ 40 mil

Um velório pode custar de R$ 177,44 a R$ 3 mil e o túmulo pode ser encontrado entre R$ 451 a 28 mil, dependendo do prestador do serviço (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press %u2013 2/11/18)











Pagar um funeral em Belo Horizonte é caro e os preços associados à morte subiram na capital mineira, constatação que serve de alerta hoje, quando é celebrado o Dia de Finados. Levantamento dos custos desde a preparação do corpo ao sepultamento mostra que vale a pena pesquisar, segundo o site Mercado Mineiro, já que toda a despesa com a estrutura para enterrar uma pessoa varia até 62 vezes a mais na cidade.





A pesquisa avaliou taxas cobradas em cemitérios, gastos com casas funerárias e flores em BH. O preço médio total subiu 11,67% em outubro quando comparado ao mesmo mês do ano passado, passando de R$13.863,55 em 2018 para R$ 15.481,60 agora. O levantamento de dados foi realizado nos últimos dias 28 e 29.





"Os preços sobem anualmente. Isso mostra que é um mercado sempre com mais oferta, que são os óbitos, do que espaço. Tanto é assim que cremação tem entrado com força como opção pelo preço", explica o diretor do site de pesquisas, Feliciano Abreu.





A maior elevação do preço médio entre o ano passado e 2019 foi constatada na compra de túmulos, cuja média de custo passou de R$ 9.794,24 para R$ 11.300,32, variação de 15,38%. Já o serviço de sepultamento encareceu 6,16%, passando de R$ 387,57 em outubro do ano passado para a média atual de R$ 411,46.





O valor do serviço funerário completo, que é considerado mais barato, passou da média de R$ 1.910,33 para R$ 1.986,06, acréscimo de 3,96%. De acordo com o Mercado Mineiro, hoje um velório pode custar de R$ 177,44 a R$ 3 mil, o que significa diferença de 1.590%. Já o custo do túmulo teve evolução de 6.107%, podendo ser comprado por preços de R$ 451 a R$ 28 mil.





Pelos cálculos do site de pesquisas, morrer em Belo Horizonte pode custar de R$ 2.565,23 a R$ 40.021. A diferença, considerada a variação entre o serviço mais caro e o mais barato, é de 1.460%. Os gastos com o sepultamento variam 139% e a cremação, 55%. Já a coroa de flores adquirida nas funerárias pode ser encontrada por preços variando de R$ 150 a R$ 480, ou seja, 220%.





Inflação





O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas (FGV), Paulo Picchetti, cortou as projeções para o indicador em 2019 em 0,2 ponto percentual, de 3,7% para 3,5%, após o resultado deflacionário de outubro (-0,09%). Segundo o economista, o nível da atividade econômica observado no país deve garantir custo de vida sob controle, afastando possibilidades de pressões no nível de preços.





No acumulado dos 12 meses até o mês passado, o IPC-S registra taxa de 2,93% e os núcleos do indicador, mais sensíveis à atividade econômica, de 3,22%. “Tudo que observamos vai ao encontro da visão do Banco Central (BC) de inflação muito comportada e sem reversão significativa de tendência no horizonte visível”, diz Picchetti.





Os produtos industrializados, por exemplo, acumulam variação de apenas 0,46% no período, o menor patamar observado para o grupo no IPC-S desde abril de 2007. Os preços administrados, cuja taxa acumulada é de 6,24% – mais do que o dobro do índice geral –, operam no nível mais baixo desde dezembro de 2013. O IPC-S do último dia 31 caiu 0,09%, ficando 0,02 ponto percentual abaixo da taxa registrada na divulgação anterior. Com esse resultado, o índice acumula alta de 2,81% no ano e 2,93% nos últimos 12 meses.