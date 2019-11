Produção industrial sobe 0,3% no 3º trimestre ante o 2º trimestre, diz IBGE

A produção industrial subiu 0,3% no terceiro trimestre ante o segundo trimestre do ano, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou dentro do intervalo das previsões da pesquisa Projeções Broadcast, que era de queda de 0,2% a uma alta de 0,6%, com mediana positiva de 0,16%.



O desempenho interrompe uma sequência de três trimestres em queda, na série com ajuste sazonal. A produção tinha encolhido 1,4% no quarto trimestre de 2018 ante o terceiro trimestre; depois houve recuo de 0,4% no primeiro trimestre de 2019 ante o quarto trimestre do ano anterior; e o segundo trimestre deste ano foi de queda de 0,5% ante o primeiro trimestre.



Em relação ao terceiro trimestre de 2018, a produção caiu 1,2% no terceiro trimestre deste ano. Nessa comparação, sem ajuste, as estimativas variavam de uma queda entre 2,40% e 0,80%, com mediana negativa de 1,10%.