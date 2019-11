BC chinês amplia crédito em outubro para apoiar projetos de infraestrutura

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) ampliou empréstimos no mês passado por meio de um instrumento destinado a apoiar investimentos em projetos de infraestrutura, em meio à tendência de desaceleração da economia doméstica.



O PBoC informou nesta sexta-feira que liberou em outubro 75 bilhões de yuans (US$ 10,66 bilhões) líquidos através de sua linha de crédito suplementar, voltado para três bancos estatais que ajudam a implementar políticas com foco em projetos de infraestrutura. O montante líquido de setembro foi bem menor, somando 24,6 bilhões de yuans.



O BC chinês também concedeu 60,09 bilhões de yuans em outubro por meio de seu instrumento de crédito permanente, para atender as necessidades de financiamento de curto prazo de instituições financeiras. Fonte: Dow Jones Newswires.