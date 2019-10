Venda de papelão ondulado cresce 1,91% em setembro, diz ABPO

As vendas de papelão ondulado utilizado em embalagens, como caixas, acessórios e chapas, aumentaram 1,91% em setembro ante o mesmo mês de 2018, de acordo com os dados consolidados da Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO). Na comparação com o mês de agosto houve queda de 5,25%.



De acordo com a associação, a produção em setembro teve alta de 1,57% ante agosto após o ajuste sazonal. A produção por dia útil, por sua vez, também teve alta de 1,91% na comparação anual, e de 6,60% em relação ao mês anterior.



Os dados dessazonalizados mostram que a expedição de papelão ondulado aumentou 1,5% em setembro, chegando a 304.289 toneladas.



Segundo os dados da associação, o resultado é o melhor desde agosto de 2018. As expedições por dias úteis ajustadas sazonalmente foram de 12.679 toneladas por dia.



No acumulado do trimestre, as vendas apontam um declínio de 0,2% em relação ao mesmo período do ano passado, para 933.051 toneladas.