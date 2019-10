Saneamento: Maia diz ainda não saber quando vai pautar matéria no plenário

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira, 30, ainda não saber quando o projeto de lei que atualiza o marco legal do saneamento será pautado no plenário. "Não, ainda não (sei)", disse ao ser questionado sobre prazos.



O relatório do deputado Geninho Zuliani (DEM-SP) foi aprovado há pouco na comissão especial de saneamento, cujo processo de votação foi acompanhado presencialmente por Maia. Agora, os deputados irão analisar os destaques apresentados.



Depois da comissão, o texto precisará passar pelo plenário da Câmara dos Deputados. Maia já disse que a pauta é uma das prioridades da Casa.



Como o texto de Geninho faz alterações no projeto aprovado pelo Senado em junho, sendo ele avalizado pela Câmara, a proposta do novo marco precisará ser novamente analisada pelos senadores.