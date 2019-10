Saneamento: deputados de oposição mantém estratégia de obstrução e clima esquenta

Na comissão especial de saneamento, deputados de oposição mantêm a estratégia de tentar adiar ou atrasar a votação do relatório do deputado Geninho Zuliani (DEM-SP). Após pedirem a leitura completa da ata da sessão passada, os parlamentares pedem a retificação de alguns pontos do documento.



Durante a apresentação das questões de ordem, o clima na comissão esquentou durante um diálogo exaltado entre o relator, Geninho Zuliani (DEM-SP), e o líder do Podemos na Câmara dos Deputados, José Nelto (GO). A discussão começou após Nelto afirmar que a discussão sobre o novo marco terminará "mal nessa Casa" e que o relatório não seria de Geninho, mas "de fora".



Citado, o relator solicitou a palavra e pediu que o deputado o respeitasse. "Chegou no último dia do relatório, bateu na mesa, fez teatro, não me agrida, me respeita", disse Geninho, o que foi seguido por um "bate-boca" entre ele e o deputado do Podemos. "O relatório de vossa excelência é um relatório entreguista", disse Nelto.