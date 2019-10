Guedes recebe Rodrigo Maia para reunião no Ministério da Economia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), chegou ao Ministério da Economia para reunião com o ministro Paulo Guedes. Questionado por jornalistas sobre a pauta do encontro, ele apenas respondeu que "é a agenda de sempre". Havia uma expectativa de que o ministério fizesse um anúncio hoje do projeto de um novo pacto federativo, mas até o momento nenhuma coletiva de imprensa sobre o assunto foi confirmada pela pasta.



Além do pacto federativo, os encontros de Maia com Guedes têm tratado de uma ampla agenda de medidas que também incluem a chamada PEC Emergencial, a PEC DDD (Desvinvular, Desindexar e Desobrigar despesas), além da reforma administrativa do Estado brasileiro, o chamado Plano Mansueto de socorro aos Estados e a Reforma Tributária.



Além do encontro com Maia, a assessoria do ministro também incluiu na agenda de hoje a participação de Guedes no evento 'Summit The Big Ideas - O que é poder?, organizado pelo Estadão e o jornal o The New York Times e que está sendo realizado em São Paulo. A palestra de Guedes no evento será às 17h20.