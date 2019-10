Faturamento da indústria de máquinas cresce 0,1% em setembro, diz Abimaq

O faturamento da indústria de máquinas e equipamentos cresceu 0,1% em setembro ante agosto, segundo dados que a Abimaq, entidade que reúne as empresas do setor, divulgou nesta terça-feira, 29. Em valores, o faturamento foi de R$ 7,579 bilhões.



Na comparação com setembro do ano passado, o faturamento cresceu 2,2%,



No acumulado ano o setor de máquinas e equipamentos faturou R$ 61,437 bilhões, valor que supera em 1,2% o faturamento registrado no mesmo período do ano passado.



O consumo aparente do setor, que considera o total da sua produção adicionada das importações e subtraída das exportações, caiu 16,4% em setembro ante agosto, subiu 16,8% ante setembro do ano passado e subiu 13,6% no acumulado do ano até setembro ante o mesmo período do ano passado.