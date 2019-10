Proposta exclui ação especial

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse ontem que o projeto de privatização da Eletrobras está pronto para ser enviado ao Congresso Nacional. “Vou levar pessoalmente o projeto de privatização da Eletrobras ao presidente (da Câmara) Rodrigo Maia. Vou agendar com ele a melhor data. Já está tudo pronto”, comentou Albuquerque, ao deixar a 19ª Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Etanol, em São Paulo (SP).





Bento Albuquerque evitou detalhar a proposta, mas ratificou que o projeto é diferente do que já tramita no Congresso e foi enviado em janeiro de 2018. O ministro confirmou também que o governo não terá golden share na Eletrobras após a privatização. Questionado se o governo sairia então da estatal, Albuquerque confirmou. “Sai, sai.”





Golden shares ou “ações de ouro” (na tradução para o português) são ações de classe especial de empresas estatais ou de capital misto, como é a Petrobras. Esses papéis pertencem ao governo, que garante, com eles, direitos especiais, como o poder de veto de algumas decisões.





O ministro afirmou que a aprovação do projeto depende da “dinâmica” do Congresso, mas se mostrou otimista em relação à tramitação da proposta. “Da forma como estamos trabalhando, com bastante transparência e diálogo permanente com as lideranças políticas, esperamos que tenha uma tramitação o mais célere possível.”





Bandeira tarifária





Sobre a adoção pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) da bandeira tarifária vermelha – patamar 1 a partir de novembro nas contas de luz, Albuquerque disse que a medida foi necessária por causa da falta de chuvas nos últimos dois meses nas áreas onde estão localizados os reservatórios de geradores de hidrelétricas.





“As expectativas hidrológicas são positivas, mas trabalhamos com fatos e o fato é que nos últimos dois meses não houve um regime de chuvas nos reservatórios. Então, como cumprimos a norma, há a bandeira vermelha”, afirmou o ministro. “Mas as expectativas são positivas para o regime de chuvas no próximo verão”, completou.