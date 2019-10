Catanant e Caldeira serão novamente indicados à diretoria da Anac, diz ministro

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, disse nesta segunda-feira, 28, que deverão ser indicados em breve para integrarem a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) os nomes de Ricardo Bisinotto Catanant e Thiago Costa Monteiro Caldeira.



Eles já haviam sido indicados no início de outubro, mas as indicações acabaram retiradas em seguida. Agora, no entanto, o ministro confirmou que os dois terão seus nomes encaminhados novamente para o Senado, que precisa apreciar as escolhas.



Thiago Caldeira hoje está no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), e Catanant é o atual superintendente de Acompanhamento de Serviços Aéreos da Anac.



No início do mês, Catanant havia sido indicado para a vaga decorrente do término do mandato de Ricardo Fenelon Júnior. Já Thiago Caldeira foi indicado para a vaga decorrente da renúncia de Hélio Paes de Barros Júnior.



A diretoria da Anac é composta por cinco membros, e atualmente está com três.