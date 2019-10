Petrobras Distribuidora informa que vai pagar R$ 2,5 bi em dividendos

A Petrobras Distribuidora informou que vai realizar o pagamento de R$ 2,469 bilhões em dividendos na próxima terça-feira, 29 de outubro. O montante refere-se à segunda parcela de dividendos do exercício de 2018, segundo informou a companhia em aviso aos acionistas, divulgado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).



O valor da segunda parcela corresponde a R$ 1,32 por ação. E passou por correção pela taxa Selic de 31 de dezembro de 2018 a 29 de outubro de 2019, correspondente a R$ 0,06 sobre qual haverá incidência de 22,5% de imposto de renda. O pagamento será efetuado pelo Banco Bradesco, instituição depositária das ações escriturais.



De acordo com a Petrobras, a primeira parcela dos dividendos, no total de R$ 1,026 bilhão, foi paga em 31 de maio. O montante corresponde a R$ 0,88 por ação, incluindo atualização pela taxa Selic.