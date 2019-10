Nova Previdência: como as mudanças vão afetar o bolso de cada um

Estado de Minas ouviu seis trabalhadores no Centro de BH (foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press)

“Você acabou com o meu dia”, disse o citotécnico Shanahan Saad, de 42 anos, ao fazer as contas do tempo que terá de cumprir para se aposentar dentro das regras aprovadas pelo Congresso Nacional, acompanhado pela reportagem do Estado de Minas. Ele terá de trabalhar mais 14 anos para adquirir o direito com base na nova Previdência Social. A reforma foi aprovada no Senado na última terça-feira e deve ser promulgada pelo Congresso Nacional em até dez dias. Shanahan não foi o único a lamentar as alterações entre seis trabalhadores que contaram como ficaram seus sonhos para ter uma vida tranquila, após saírem do mercado de trabalho. “Você acabou com o meu dia”, disse o citotécnico, de, ao fazer as contas do tempo que terá de cumprir para se aposentar dentro das regras aprovadas pelo, acompanhado pela reportagem do. Ele terá de trabalhar maispara adquirir o direito com base na nova. A reforma foi aprovada nona última terça-feira e deve ser promulgada peloem até dez dias.não foi o único a lamentar as alterações entre seis trabalhadores que contaram como ficaram seus sonhos para ter uma vida tranquila, após saírem do mercado de trabalho.









A reforma da Previdência, entre outras novas situações, propõe a criação de uma idade mínima para aposentadoria no Brasil (62 anos para mulheres e 65 anos para homens) e retira o país de um grupo restrito de nações que permitia a concessão do benefício considerando somente o tempo de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Esse tempo mínimo foi estipulado em 20 anos para homens e 15 para mulheres. Até então, havia dois modelos de Previdência: por idade, quando se exigia 60 anos das mulheres e 65 anos dos homens, com pelo menos 15 anos de recolhimento; e por tempo de contribuição, em que se exigia 30 anos (mulheres) e 35 anos (homens), mas sem idade mínima fixada.





Foram criadas cinco regras de transição para os funcionários da iniciativa privada e elas ficarão em vigência por até 14 anos depois de a reforma ser promulgada. O Estado de Minas ouviu o especialista em direito previdenciário Diego Cherulli, diretor de atuação parlamentar do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), que alerta os brasileiros para que se planejem, evitando surpresas com as novas regras da aposentadoria.





“A dica é planejamento previdenciário. Buscar especialistas, juristas, especialistas para saber quando vai se aposentar, com quanto, o que ele tem que fazer, quais são as regras hoje, as futuras. Saber todo esse contexto da vida previdenciária dele para ter segurança jurídica no futuro”, afirma. O especialista não vê ganhos com as mudanças que serão adotadas a partir da promulgação da mudança na Constituição. “Sou a favor de uma reforma, mas que realmente distribua renda e que conserte o problema da Previdência, de um modo geral. Temos um déficit que precisa ser equalizado, vai ser equalizado com o tempo, porém estamos reduzindo renda das famílias.” A reportagem do Estado de Minas mostra como mudarão as condições da aposentadoria.





Mahoney Souza





Atendente de plano de saúde





23 anos





(foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press) INSS, o melhor cenário para Mahoney Souza seria a aposentadoria por idade mínima de 65 anos, o que ocorreria em 2061, e com 100% de benefício. Com as regras antigas, ele poderia se aposentar aos 48 anos, caso somasse os 35 anos de contribuição. Pela nova regra, ela terá de trabalhar 17 anos a mais.“Não sou a favor da nova Previdência, porque vai demorar mais para a gente se aposentar. Mesmo tendo idade, ou mesmo contribuindo, tem que ter os dois para a gente se aposentar, não pode um ou outro. Para mim, que comecei a trabalhar cedo, está ruim, imagina para quem começar a trabalhar agora”. Com cinco anos de contribuição para o, o melhor cenário paraseria a aposentadoria por idade mínima de, o que ocorreria em, e comde benefício. Com as regras antigas, ele poderia se aposentar aos, caso somasse osde contribuição. Pela nova regra, ela terá de trabalhara mais.“Não sou a favor da nova, porque vai demorar mais para a gente se aposentar. Mesmo tendo idade, ou mesmo contribuindo, tem que ter os dois para a gente se aposentar, não pode um ou outro. Para mim, que comecei a trabalhar cedo, está ruim, imagina para quem começar a trabalhar agora”.





Lorena Barbosa





Professora





24 anos





(foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press) Lorena, de 24 anos, conta um ano de contribuição ao INSS e se aposentaria pela idade mínima em 2057, com 98% de benefício na regra nova. Para ter 100%, ela deveria trabalhar até 2058. Pela regra atual, ela poderia se aposentar aos 53 anos, por tempo de contribuição. Terá de trabalhar nove anos a mais. “Não sou a favor da reforma da Previdência. Se as pessoas não se aposentam, eu não tenho emprego. Não concordo, não acho que a solução seja essa reforma da Previdência, na verdade isso é uma arrombo do Estado”. Professora da iniciativa privada,, de, conta um ano de contribuição aoe se aposentaria pela idade mínima em, comde benefício na regra nova. Para ter, ela deveria trabalhar até. Pela regra atual, ela poderia se aposentar aos, por tempo de contribuição. Terá de trabalhar nove anos a mais. “Não sou a favor da reforma da. Se as pessoas não se aposentam, eu não tenho emprego. Não concordo, não acho que a solução seja essa reforma da, na verdade isso é uma arrombo do”.





Vamilton Ribeiro





Chefe de cozinha





36 anos





(foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press) Vamilton já contribuiu por 16 anos ao INSS e se aposentaria, pelas novas regras, em 2048, tendo 100% do benefício. Já com a regra que vigorou até este ano, ele se aposentadoria pelo tempo de contribuição e aos 55 anos. O tempo para adquirir o direito de se aposentar atrasa o sonho em pelo menos dez anos, se continuar trabalhando. “Dessa forma não aprovo, deveriam ter pensado em nós, nos trabalhadores. Indico às pessoas pesquisar mais sobre a previdência privada, o que farei, e estudar para estar melhorando o futuro e pagar coisas particulares, pois se for depender da Previdência vai ser difícil”. já contribuiu poraoe se aposentaria, pelas novas regras, em, tendodo benefício. Já com a regra que vigorou até este ano, ele se aposentadoria pelo tempo de contribuição e aos. O tempo para adquirir o direito de se aposentar atrasa o sonho em pelo menos, se continuar trabalhando. “Dessa forma não aprovo, deveriam ter pensado em nós, nos trabalhadores. Indico às pessoas pesquisar mais sobre a previdência privada, o que farei, e estudar para estar melhorando o futuro e pagar coisas particulares, pois se for depender da Previdência vai ser difícil”.





Cláudia Regina





Auxiliar administrativa





55 anos





(foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press) Cláudia Regina Alves, de 55 anos, tem 28 anos de contribuição ao INSS e poderia se aposentar a partir de 2021, mas com 80% de benefício. Para chegar aos 100%, ela teria que prestar mais dez anos de contribuição. Com a regra atual, ela teria que trabalhar mais sete anos para ter o 100% de benefício. “Ainda não tive oportunidade de ver realmente o que estão aprovando na Previdência para poder olhar. Mas acredito que não será bom para o país, porque somos de classe média baixa, o salário é baixo, não temos outras formas de viver, e futuramente vai ter uma população velha, com salário baixo”. A auxiliar administrativa, de, temde contribuição aoe poderia se aposentar a partir de, mas comde benefício. Para chegar aos, ela teria que prestar mais dez anos de contribuição. Com a regra atual, ela teria que trabalhar mais sete anos para ter ode benefício. “Ainda não tive oportunidade de ver realmente o que estão aprovando na Previdência para poder olhar. Mas acredito que não será bom para o país, porque somos de classe média baixa, o salário é baixo, não temos outras formas de viver, e futuramente vai ter uma população velha, com salário baixo”.





Carlos Ribeiro





Pedreiro





52 anos





(foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press) Carlos Ribeiro, de 52 anos, soma 23 anos de contribuição e poderia se aposentar a partir de 2032, pela regra da idade mínima, e com 92% de benefício (para ter 100%, deveria trabalhar mais quatro anos). Com a regra atual, ele teria o direito de aposentadoria a partir dos 64 anos, pelo tempo de contribuição, e 100% de benefício aos 68. Com a nova Previdência, faltarão 13 anos para se aposentar com benefício de 92% o teto. “Acho que isso afetou os trabalhadores mais pobres, justamente quem não deveria. Sou contrário a isso”. O pedreiro, de, somade contribuição e poderia se aposentar a partir de, pela regra da idade mínima, e comde benefício (para ter, deveria trabalhar mais quatro anos). Com a regra atual, ele teria o direito de aposentadoria a partir dos, pelo tempo de contribuição, ede benefício aos. Com a nova, faltarãopara se aposentar com benefício deo teto. “Acho que isso afetou os trabalhadores mais pobres, justamente quem não deveria. Sou contrário a isso”.





Shanahan Saad





Citotécnico





43 anos