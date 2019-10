Investimento para próximos anos será o mais realista possível, diz Petrobras

A diretora Financeira e de Relações com Investidores da Petrobras, Andrea Almeida, garantiu que o investimento da estatal para os próximos anos será "o mais realista possível", ao ser perguntada em teleconferência na manhã desta sexta-feira, 25, sobre as perspectivas da companhia. A Petrobras divulga anualmente o Plano de Negócios quinquenal, que no passado se mostrou descolado da realidade por não ser totalmente cumprido de forma recorrente.



Desde a gestão de Pedro Parente, porém, a estatal passou a prometer investimentos menores e mais factíveis. A divulgação do próximo plano será em dezembro, segundo Andrea Almeida.



"Estamos fazendo para os próximos cinco anos o mesmo que fizemos com os investimentos de 2019, rodando vários cenários e aplicando análise de risco, para ser o mais realista possível", explicou a diretora a analistas na teleconferência sobre o balanço da Petrobras no terceiro trimestre do ano.



Nos primeiros nove meses, a estatal investiu US$ 7,6 bilhões e confirmou a meta de investir entre US$ 10 bilhões e US$ 11 bilhões até o final do ano.