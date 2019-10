Petrobras trabalha para que greve não aconteça, mas prevê contingência

A Petrobras continua trabalhando para que a greve dos petroleiros não aconteça, mas se for deflagrada neste sábado (26), como anunciaram os sindicatos da categoria, a empresa estará preparada para não deixar faltar combustível para a sociedade, disse o diretor executivo de Assuntos Corporativos, Eberaldo Almeida.



"Recebemos a notificação da maioria dos sindicatos, que pode ocorrer ou não (a greve). Continuamos trabalhando para que a greve não aconteça e vamos manter a produção o mais perto do normal", explicou a jornalistas durante coletiva para comentar o resultado da companhia no terceiro trimestre.



Segundo ele, apesar de ser véspera da data marcada para a greve, "é prematuro a gente dizer agora, mas continuamos trabalhando para que a greve não ocorra", concluiu.



Nesta quinta, o único sindicato que tinha aprovado em assembleia a proposta de mediação do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Sindipetro RJ, se recusou a assinar o acordo do TST e na segunda-feira (28) decide em nova assembleia se vai aderir à greve confirmada pela Federação Única dos Petroleiros (FUP) para sábado (26).