Trabalhamos junto com China e eles querem muito um acordo conosco, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que seu governo e a China estão trabalhando juntos para fechar um acordo comercial e que os chineses querem muito que o acordo seja concretizado.



Trump falou aos jornalistas em frente à Casa Branca e confirmou o que mais cedo já havia sido divulgado em comunicado oficial do Escritório do Representante Comercial americano (USTR, na sigla em inglês), dando conta de que as nações estavam "perto de finalizar algumas seções do acordo" comercial de fase 1.



No fim da manhã de hoje, o representante comercial, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, falaram ao telefone com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He. No comunicado divulgado, as autoridades informaram que as discussões vão continuar entre o baixo escalão "e o alto escalão terá outra ligação num futuro próximo".



Questionado por jornalistas sobre o processo de impeachment que está em andamento no Congresso americano, Trump disse que teve uma excelente conversa com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, e que o chefe de Estado disse que "não houve chantagem e não houve pressão". Trump está sendo investigado por suposta troca de favores entre EUA e Ucrânia.