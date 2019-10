Petrobras reduz em 33,2% os investimentos no 3º tri, para US$ 2,612 bilhões

A Petrobras reduziu os investimentos no terceiro trimestre deste ano, para US$ 2,612 bilhões, queda de 33,2% sobre o montante do mesmo período de 2018 e retração de 9,7% sobre o segundo trimestre. Em relatório de resultados, a companhia destaca que, da cifra, mais de 75% corresponde a investimentos de capital, ou capex no jargão contábil.



Em nove meses, os investimentos atingem US$ 7,6 bilhões, o que a companhia diz estar "em trajetória convergente" com a meta de US$ 10 bilhões a US$ 11 bilhões, divulgada no balanço do segundo trimestre, e "sem considerar bids", ou seja, eventuais propostas.



Por segmento, os investimentos em Exploração e Produção (E&P;) ficaram em US$ 1,9 bilhão, queda de 44,4% na relação anual, os quais se concentraram em produção no pré-sal da Bacia de Santos e novos poços no pós-sal e exploração de novas áreas.



No segmento de Refino, os investimentos totalizaram US$ 457 milhões, alta de 56,5% sobre o terceiro trimestre de 2018. Em Gás e Energia, por sua vez, os investimentos foram de US$ 167 milhões no 3T19, 52,2% a mais do que no terceiro trimestre do ano passado.



A Petrobras explica que o capex apresentado não é aplicável à norma contábil internacional IFRS 16, sobre arrendamento mercantil.