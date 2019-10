Confiança do consumidor na Alemanha deve se deteriorar em novembro, prevê GfK

O índice de confiança do consumidor da Alemanha deverá cair de 9,8 em outubro para 9,6 na pesquisa de novembro, segundo estimativa divulgada hoje pelo instituto alemão GfK.



O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam leitura de 9,8, e sugere que a confiança da população da maior economia europeia vai se deteriorar em novembro. O dado de outubro foi revisado para baixo, de 9,9 originalmente.



Além da desaceleração global, disputas comerciais e incertezas do Brexit, há cada vez mais relatos sobre cortes de empregos, como no setor automotivo e nos mercados financeiros, explicou o GfK.



O GfK utiliza dados do mês atual para estimar a confiança do mês seguinte. Fonte: Dow Jones Newswires.