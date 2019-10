Vale: venda de minério de ferro e pelotas no 3º trimestre cai 13% em um ano

O volume de vendas de finos de minério de ferro e de pelotas da Vale totalizou 85,1 milhões de toneladas no terceiro trimestre, o que representou uma queda de 13,3% em um ano. Na comparação com o trimestre imediatamente, anterior houve alta de 20,2% nas vendas.



Segundo a Vale, a recuperação na margem se deveu principalmente à retomada de produção suspensa e às melhorias operacionais no Sistema Norte e nas operações portuárias no Terminal de Ponta da Madeira, que foram impactadas por condições climáticas não usuais no segundo trimestre



Do total vendido pela mineradora, 67,515 milhões foram para a Ásia. A China segue como maior mercado comprador do minério da Vale, com 56,9 milhões de toneladas. As vendas no mercado brasileiro somaram 6 milhões de toneladas de minério de ferro e pelotas.