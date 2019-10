Pequenas ações podem fazer o seu negócio vender mais na Black Friday

(foto: Artem Beliaikin / Unsplash)

A Black Friday costuma ser lembrada como o momento perfeito para



Pensando nisso, pequenas ações dentro do seu negócio podem fazer suas vendas crescerem nos próximos meses.



A Black Friday costuma ser lembrada como o momento perfeito para comprar produtos diversos , como eletrônicos e eletrodomésticos, gastando menos e, segundo o executivo Rodrigo Rodrigues no Retail Summit 2019, evento do Google que discutiu as tendências do mercado, um dos principais erros dos empreendedores é achar que não podem investir nessa data e competir com grandes varejistas.Pensando nisso, pequenas ações dentro do seu negócio podem fazer suas vendas crescerem nos próximos meses.

Analise o comportamento de datas anteriores

Fique de olho nas datas comemorativas que ocorrem antes da Black Friday. Este é um dos principais conselhos de Thiago Picelli, gerente de contas Google Customer Solutions do Google Brasil. “O dia das Crianças e do Consumidor são oportunidades interessantes para validar estratégias e colocar todas as possibilidades na mesa”, diz.



Também é importante analisar o seu histórico de vendas das Black Friday anteriores. Avalie o que deu certo e o que deu errado. Procure ver qual produto foi mais vendido ou mais buscado e tente criar a sua estratégia com base nestas informações.





Não se preocupe apenas com o preço

O valor dos produtos é importante para competir em momentos como a Black Friday. Porém você precisa analisar outros fatores que entram nessa balança e fazem toda a diferença na hora da compra. Um dos principais deles é o frete. Não cobrar pelas entregas, segundo Thiago Picelli, tornou-se um diferencial para as empresas. De acordo com a pesquisa, 15,6% dos consumidores consideram esse aspecto importante na hora de comprar.





Outra forma de atrair os clientes é pelo cashback ("dinheiro de volta"), programa que devolve o dinheiro do consumidor em forma de bônus para gastar nas próximas compras. Lembrando de uma estratégia mais antiga é oferecer cupons de descontos.





Integre o meio online com o físico

Trabalhar em multicanais também é importante para as empresas, principalmente em meio a uma maior tendência de retirada dos produtos na loja. "A cada três vendas offline, uma é influenciada pelo digital”, diz Bruno Cantarim, gerente de desenvolvimento de negócios do Google Brasil. Segundo ele, a loja física também está tendo um papel diferente nesse novo cenário.





Aumente suas ações promocionais

Um dos princípios dessa sexta-feira é oferecer aos consumidores descontos de impacto — muitas vezes, os maiores de todo o ano. As pessoas esperam reduções que partem de 10% e podem chegar a 90%, em alguns casos. Por isso, é fundamental desenvolver mais promoções para o período.





Como varejista, vale a pena ajustar as margens de lucro, fazer novas negociações com fornecedores e diminuir alguns custos de venda. Colocar tudo no papel é essencial para entender qual é o valor que oferece lucro e gera atração necessária para obter mais vendas.





A recomendação do mercado é tomar cuidado com descontos “maquiados”, em que o desconto é apenas o retorno ao preço normal após um aumento. Comparadores de preço e pesquisas dos próprios compradores podem apontar esse movimento e colocar a marca sob questionamento.





Concentre-se no bom atendimento

No varejo físico, especialmente, o atendimento é um dos fatores que levam à compra. Inclusive, é um aspecto que tem mais peso que o preço para 60% dos consumidores. Como a tendência é de elevação no fluxo de pessoas, o time deve estar preparado para envolver e encantar os compradores em potencial.





Convém realizar treinamentos, capacitar sobre os produtos e as ofertas e até desenvolver um script de vendas. Principalmente, o atendimento deve ser consultivo e focado nas necessidades do cliente.





No ambiente online, oferecer suporte em diversos canais e auxiliar caso ocorram problemas na compra é a melhor saída.





Tenha landing pages funcionais

Por falar no espaço conectado, explorar as landing pages é essencial no processo de como vender mais na Black Friday. É preciso desenvolver páginas robustas, focadas no produto e com uma chamada clara para ação. Botões de destaque para a compra são bem-vindos e é indispensável evitar as distrações que levam à saída do endereço.





Outros componentes ajudam a torná-las eficientes. Em média, 88% dos consumidores confiam em opiniões de outros clientes, as quais melhoram a performance da página. Um vídeo relevante também pode ajudar, já que é responsável por aumentar as conversões em 86%.





Adote o e-mail marketing





Diante da possibilidade de vender online , o e-mail marketing é um canal que permite melhorar a taxa de conversão. A ideia é desenvolver fluxos de nutrição para antes e durante a data, o que ainda aumenta a base de leads e fortalece o relacionamento posterior.

Utilize várias plataformas de divulgação

Independentemente se a venda acontece online, offline ou de modo omnichannel, é essencial explorar o potencial de várias plataformas. As redes sociais aumentam o alcance das ofertas e a divulgação da marca, por exemplo.





Já os links patrocinados e anúncios direcionam para landing pages específicas, enquanto ações de inbound despertam o interesse das pessoas. Com a escolha das estratégias certas e integradas para a data, há como obter o melhor retorno sobre as conversões da data.





Saber como vender mais na Black Friday vai desde o planejamento até a execução de campanhas direcionadas para o público certo. Como resultado, é possível aumentar os lucros com essa data importada em todos os segmentos de mercado e tamanhos de empresas.





“A vantagem dos pequenos e médios negócios é que eles são mais dinâmicos e podem aplicar essas políticas sem levar muito tempo. Assim, já podem ver o que têm no estoque para fazer promoções”, diz Fernanda Bromfman, gerente de Google Customer Solutions do Google Brasil.Para ter sucesso em como aumentar as vendas na Black Friday, vale oferecer cupons de desconto e ofertas exclusivas por e-mail. Grandes varejistas também utilizam o método de “entrada” prioritária, o que evita congestionamento do site e ainda entrega maior valor agregado à comunicação.