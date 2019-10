PT ameaça ir ao STF se destaques da reforma não forem votados

A bancada do PT no Senado anunciou que pretende entrar no Supremo Tribunal Federal (STF) questionando a votação da reforma da Previdência na Casa. O partido exige que três sugestões de alteração apresentadas no primeiro turno da tramitação no plenário sejam votadas.



Os três destaques questionados foram retirados pelos autores após acordo com o governo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), se recusou a colocar os itens em votação alegando que, como foram retirados, os itens foram mantidos conforme o texto da reforma.



A bancada petista anunciou que estuda apresentar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no Supremo exigindo a votação dos dispositivos após a promulgação da reforma da Previdência.