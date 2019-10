São Martinho vende 177 GWh no leilão A-6

A São Martinho vendeu 177 GWh no leilão de energia nova A-6, realizado nesta sexta pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A companhia havia cadastrado aproximadamente 210 GWh para venda no certame. O preço da venda ficou em R$ 206/MWh, com reajuste anual pelo IPCA. O contrato terá prazo de 25 anos a partir de 1º de janeiro de 2025.



O investimento da São Martinho será de R$ 320,5 milhões, a ser realizado nos próximos anos, principalmente para aquisição de caldeira, novo gerador e ajustes nas instalações atuais, com o início da operação previsto para abril de 2023.



Segundo a companhia, o volume vendido no leilão representa um crescimento de cerca de 20% na cogeração de energia.