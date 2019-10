Intenção de Consumo das famílias sobe 0,2% em outubro ante setembro, diz CNC

Os brasileiros ficaram mais propensos às compras em outubro, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Na terceira alta consecutiva, a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) cresceu 0,2% este mês em relação a setembro, atingindo 93,3 pontos. Em relação a outubro de 2018, o indicador está em patamar 7,7% superior, segundo a pesquisa da CNC.



Na passagem de setembro para outubro, os componentes com destaque positivo foram o de Momento para Duráveis, com alta de 3,1%, e o de Perspectiva Profissional, com crescimento de 0,7%. Já as avaliações quanto à Perspectiva de Consumo (-1,7%) e Emprego Atual (-0,4%) foram negativas.



Apesar da terceira alta consecutiva, o indicador de outubro ainda está distante do maior patamar aferido em 2019 (fevereiro, com 98,5 pontos). "Por mais que tenhamos a liberação dos recursos do FGTS e do PIS/Pasep e um cenário promissor, o crescente endividamento social e a lenta recuperação do mercado de trabalho podem fazer com que as intenções de compra sejam atenuadas", diz em nota oficial Antonio Everton Junior, economista da CNC.



Apesar de ter apresentado a maior variação negativa do mês, a avaliação das famílias quanto à Perspectiva de Consumo melhorou na comparação com 2018 (11,8%). Em outubro de 2019, 33,7% das famílias reconhecem que as perspectivas de compra são maiores, contra 27,1% no último ano.



Além de Perspectiva de Consumo, outros dois itens se destacaram na comparação anual: Momento para Duráveis (13,6%) e Compra a Prazo (12,0%).



"Os dados mostram que as famílias têm hoje uma situação mais favorável do que há um ano. Elas se mostram previdentes quanto ao desejo de adquirir bens, embora as perspectivas para o comércio pareçam ser alvissareiras neste fim de ano", ressalta Everton.