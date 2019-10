Natura:assembleia sobre combinação de negócios com Avon será em 13 de novembro

A Natura Cosméticos e a Natura &Co; Holding S.A publicaram um fato relevante há pouco informando que serão realizadas assembleias gerais extraordinárias em 13 de novembro, em primeira convocação, para tratar da reestruturação societária do grupo e da aquisição da Avon. Na mesma data, também ocorrerá assembleia especial de acionistas da Avon.



Os editais de convocação serão divulgados em 14, 15 e 16 de outubro de 2019, segundo o comunicado. A transação de compra da Avon pela Natura foi anunciada em maio.



A Natura Cosméticos e a Avon atuam no setor de beleza e têm como atividades principais a comercialização de, entre outros produtos, produtos de beleza, higiene, toucador, produtos cosméticos, artigos de vestuário, alimentos, complementos nutricionais e decorativos.