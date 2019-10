Serviços encolhem no país

O volume de serviços prestados no Brasil caiu 0,2% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mês anterior, o resultado foi revisto de aumento de 0,8% para 0,7%.

Na comparação com agosto de 2018, houve queda de 1,4%, já descontado o efeito da inflação. A taxa acumulada no ano foi de 0,5% e, em 12 meses, houve elevação de 0,6%. Em Minas Gerais, o setor encolheu 1% frente a julho, na mesma série com ajuste sazonal.

Dos 27 estados, 19 sofreram queda no volume de serviços prestados em agosto, na comparação com julho. Entre os locais que apontaram resultados negativos, se destacaram São Paulo (-1%), Rio de Janeiro (-0,9%) e Distrito Federal (-3,3%). As empresas de serviços de Minas também amargaram queda de 1%; as do Ceará, de 2,6%; e as do Paraná, 0,8%. Em contrapartida, os principais resultados positivos vieram do Espírito Santo (2,8%) e da Bahia (1,3%).

Desde outubro de 2015, o IBGE divulga índices de volume no âmbito da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). Antes disso, o instituto anunciava apenas os dados da receita bruta nominal, sem tirar a influência dos preços sobre o resultado. Por esse indicador, que continua a ser divulgado, a receita nominal caiu 0,1% em agosto ante julho. Na comparação com agosto de 2018, houve aumento na receita nominal de 2,3%. O encolhimento se deu particularmente nos transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-0,9%), e naqueles às famílias (-1,7%).