Legislação atrasa plano defendido por ministros

Secretário Salim Mattar confirmou que Petrobras, Caixa e BB não serão vendidos (foto: Reprodução da internet 28/2/19 )















O secretário especial de Desestatização do Ministério da Economia, Salim Mattar, afirmou ontem que a estatal que ele conseguirá privatizar com mais velocidade deve levar de 10 a 11 meses. “Essa empresa, se fosse vendida no setor privado, levaria de 60 a 75 dias”, afirmou o secretário, alegando que não poderia revelar o nome da companhia.

Mattar apresentou o prazo como um exemplo de que o governo precisa acelerar o processo de privatizações, em um “fast tracking”´(sistema que agiliza procedimentos usados pelas empresas para colocar um projeto em andamento), enquanto participava de painel do Fórum de Investimentos Brasil 2019. Segundo ele, o arcabouço jurídico para vender empresas públicas é complexo e torna o processo mais lento.

Mattar reiterou que, no seu mandato, há três empresas que não serão vendidas: Petrobras, Caixa Econômica e Banco do Brasil. São as três companhias que o ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia prometido não privatizar. “Também não vamos privatizar algumas empresas militares e aquelas que o Congresso entender que não devem ser privatizadas”, disse o secretário. “Vamos privatizar todas as empresas que for possível privatizar”, acrescentou.

Concessões O ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, estimou que até o início de novembro estarão prontas as regras para valoração de rodovias e aeroportos submetidos à concessão e que poderão ser devolvidos ao governo federal. A medida tem o objetivo de encontrar solução para os pedidos de devolução de ativos que não suportaram a crise.

“Estamos fechando as duas resoluções. Elas já passaram por consulta pública e estão em fase final de avaliação”, disse. Tarcísio de Freitas comentou que a primeira devolução deve ser a da rodovia BR-040, que liga o Distrito Federal ao Rio de Janeiro.

Em agosto, a Invepar – Investimentos e Participações em Infraestrutura, em conjunto com a Concessionária BR-040, protocolou o complemento do teor do requerimento de relicitação do contrato de concessão dos trechos rodoviários da BR-040/DF/GO/MG, junto à ANTT.