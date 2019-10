Exportações do Brasil

Os embarques do Brasil nos portos tendem a ficar mais difíceis também devido à piora da economia na Argentina, grande parceiro dos brasileiros (foto: João Souza/Divulgação %u2013 12/12/07)











A Confederação Nacional da Indústria (CNI) reduziu suas estimativas para o comércio exterior brasileiro neste ano. De acordo com o Informe Conjuntural do 3º trimestre, divulgado ontem, a projeção para as exportações caiu de US$ 238 bilhões para US$ 228,4 bilhões, enquanto as estimativas para as importações diminuíram de US$ 190 bilhões para US$ 179,2 bilhões. Ainda que tenha havido redução na corrente de comércio, o estudo feito pela CNI aponta para saldo comercial maior, que deve subir de US$ 48 bilhões para US$ 49,2 bilhões, na visão da instituição.

A entidade também revisou a projeção para o rombo nas transações correntes, de US$ 17 bilhões para US$ 28 bilhões em 2019. O câmbio médio para este ano passou de R$ 3,80 para R$ 3,90, sendo que a CNI espera um dólar médio de R$ 4,02 ao longo de dezembro.

“As contas externas do Brasil começam a apresentar sinais de deterioração como consequência do cenário externo desfavorável e do baixo desempenho da economia doméstica”, destaca o documento. “O fluxo de comércio global, que vem sendo comprometido pelos conflitos comerciais, mostra seus efeitos negativos também na balança comercial brasileira. Soma-se a isso a recessão da Argentina, acentuando o baixo desempenho nas exportações de manufaturados (do Brasil)”, completa a CNI. “Há o risco de um cenário externo ainda mais difícil, com destaque para a possibilidade de piora econômica na Argentina, afetando as exportações, o que poderia reduzir o crescimento da indústria de transformação”, completa a entidade.

A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB, a soma da produção de bens e serviços do país) em 2019 em 0,9%. O PIB da indústria deverá crescer 0,4% neste ano, estimativa mantida pela entidade. O ritmo dos investimentos, avaliados por meio do indicador de formação bruta de capital fixo, em 2019 também foi mantido, com aumento de 2,1%, enquanto a estimativa para a expansão do consumo das famílias permaneceu em 1,5%.

“A recuperação da economia brasileira é um fato inegável; todavia não há consenso quanto à sua intensidade e extensão. Os dados mais recentes da atividade mostram crescimento no terceiro trimestre: produção e faturamento da indústria registram aumento modesto, enquanto as vendas do varejo mostram maior vigor", afirma a CNI, no documento.

Ainda assim, para a entidade, o cenário macroeconômico segue positivo e deveria pavimentar o caminho para uma taxa de crescimento maior que a observada. O documento cita a inflação baixa e a evolução positiva das contas fiscais.





Reformas

Por outro lado, a CNI destaca que há um sentimento crescente de que o processo de aprovação de reformas na economia será mais “demorado e complexo” do que se esperava. A entidade também alerta para os poucos avanços na agenda de redução do chamado custo/Brasil.

“Mudar essa situação exige medidas urgentes, com reformas estruturais e ações que afetem o ambiente empresarial. É preciso gerar um 'choque de confiança' e mudanças no cotidiano das empresas de modo a melhorar a propensão a investir na economia e, consequentemente, gerar mais crescimento”, acrescenta o documento.

A despeito do impulso esperado na atividade econômica no quatro trimestre do ano com liberação dos saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a CNI avalia que o efeito da medida deve ser limitado sobre a atividade industrial e sobre o investimento.









Freeshops em dobro

O presidente Jair Bolsonaro informou ontem que vai dobrar o limite atual para compras em freeshops. “Os brasileiros que voltam de viagens do exterior poderão comprar US$ 1 mil em produtos nos aeroportos – hoje, o limite é de US$ 500”, escreveu em sua conta pessoal no Twitter. Os free shops ou duty freeshops são lojas geralmente localizadas em salas de embarque e desembarque de aeroportos onde os produtos são vendidos sem encargos e tributos. De acordo com o presidente, o Ministério da Economia prepara decreto com a medida, a ser publicado nos próximos dias.