Primeiro arcabouço de open banking será divulgado em breve, diz presidente do BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira, 11, que o primeiro arcabouço regulatório do open banking, que permitirá o compartilhamento de informações de clientes entre os players do setor, está pronto e será divulgado em breve. "O open banking será uma grande forma de diversificar o monopólio de dados que os bancos possuem hoje", avaliou ele, durante o Fórum de Investimentos Brasil 2019.



O monopólio de dados, na visão do presidente do BC, é a última grande barreira dos grandes bancos para a entrada de novos players no sistema financeiro do Brasil.



Outras defesas que os bancos tinham, como por exemplo ter uma plataforma fechada e a rede de agências bancárias, já caíram por terra, conforme ele.



O balanço dos grandes bancos, segundo Campos Neto, ainda é uma fortaleza dessas instituições, uma vez que as mesmas podem se alavancar por meio dele.



"Nesse sentido, o sistema financeiro vai crescer e os grandes bancos terão uma fatia menor de um bolo maior", projetou o presidente do BC.



De acordo com ele, o sistema financeiro passa por uma fase marcada por desburocratização, desmonetização, democratização e desintermediação. O resultado desse processo, conforme Campos Neto, será um sistema "mais inclusivo e barato".