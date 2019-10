Previdência foi primeira grande reforma, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira, 10, durante o Fórum de Investimentos Brasil 2019, que a reforma da Previdência foi bem sucedida. "O governo gasta muito e gasta mal. Quando assumimos, diagnosticamos que o a Previdência Social era um gasto mais galopante, era um buraco fiscal que ameaçava engolir o Brasil", comentou Guedes na ocasião.



Guedes afirmou que o governo vai por um lado estancar a máquina pública e por outro criar um bom ambiente de negócios. "Máquina pública gasta mal porque gasta muito consigo mesma, com privilégios."



Segundo ele, a primeira missão do governo é reparar o balanço entre ativos e passivos da União. "O salário do funcionalismo público cresce, enquanto investimentos desabam. Temos de recuperar crescimento e acho que já fizemos inversão", disse Guedes.



Sobre a reforma da Previdência, o ministro afirmou também que a Câmara dos Deputados aprovou a Previdência em dois turnos e que o Senado também vai aprovar em duas semanas. "A Previdência foi a primeira grande reforma e o combinado é entrar no pacto federativo", apontou.



O ministro disse ainda que não há voo de galinha, quanto ao crescimento do País, citando taxa de juros estáveis e inflação controlada. "Tudo que está vindo é do setor privado. Não é mais crédito público que está veiculando o Brasil. É o setor privado que está se movendo. A economia estava viciada em gasto público. Trocamos o eixo para economia de mercado", ressaltou Guedes.



O Fórum de Investimentos, realizado em São Paulo, é organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.